Делегация представительства ЕС в Украине посетила больницу им. Мечникова в Днепре

Медицинское учреждение посетили посол Европейского Союза Хьюг Мингарелли, первый секретарь, руководитель отдела прессы и информации Юргис Вильчинскас, ведущий специалист по политическим вопросам Димитрий Горчаков.

Медики показали гостям коллекцию пуль, металлических обломков, остатков от "Градов", которые врачи доставали из раненых военных в течение боевых действий в зоне АТО. Также представители делегации пообщались с ранеными военными, которые сейчас находятся в больнице и волонтерами.