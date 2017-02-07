Делегация представительства ЕС в Украине посетила больницу им. Мечникова в Днепре
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 7 февраля. УНН. Областную клиническую больницу им. Мечникова в Днепре посетила делегация Представительства ЕС в Украине. Об этом написал заместитель главного врача ОКБ им. Мечникова Александр Толубаев в Facebook, сообщает УНН.
Медицинское учреждение посетили посол Европейского Союза Хьюг Мингарелли, первый секретарь, руководитель отдела прессы и информации Юргис Вильчинскас, ведущий специалист по политическим вопросам Димитрий Горчаков.
Медики показали гостям коллекцию пуль, металлических обломков, остатков от "Градов", которые врачи доставали из раненых военных в течение боевых действий в зоне АТО. Также представители делегации пообщались с ранеными военными, которые сейчас находятся в больнице и волонтерами.