Декомунізація: 44% українців невдоволені перейменуванням населених пунктів та вулиць
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. До перейменування населених пунктів та вулиць, названих на честь комуністичних діячів, 44% українців ставляться негативно. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, передає УНН.
Так, 30% українців схвалюють перейменування населених пунктів та вулиць, названих на честь комуністичних діячів, тоді як 44% ставляться до цього негативно, а ще близько 20% — байдуже.
Позитивне ставлення до перейменування топонімів переважає тільки у Західному регіоні (44% “за” і 30% “проти”), на Сході та Півдні близько половини громадян ставляться до перейменування негативно.
Тенденції вікового розподілу схожі зі ставленням до заборони комуністичних символів: більше негативних ставлень до перейменування топонімів - у старших людей (47% для вікової категорії 60-69 років та 56% для людей, старших за 70 років), натомість серед молоді відносно більше байдужих.
Дослідження було проведене з 17 по 22 квітня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Дослідження проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Опитано 2000 осіб,вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський вважає, що вулиці потрібно називати різноманітно та на честь не тільки загиблих, а й сучасних героїв.