Бандера був би в шоці: Зеленський розповів про свою позицію щодо перейменування вулиць
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня УНН. Президент України Володимир Зеленський вважає, що вулиці потрібно називати різноманітно та на честь не тільки загиблих, а й сучасних героїв. Про це він заявив під час прес-марафону у четвер, передає кореспондент УНН.
“Герой — кожна людина, яка зробила цю країну незалежною, яка зробила цю країну відомою. Завдяки якій Україну знають туристи. Пан Бандера був би в шоці чи пан Шевченко, яка кількість вулиць названа їхніми іменами. Нас багато людей. Бубка, Усик, брати Кличко прославляли, не обговорюємо його постать як мера. Можна ж їхніми іменами називати? Давайте пам’ятати історію і жити сучасним життям”, — закликав Зеленський.
Нагадаємо, декомунізація в Україні торкнулася 26 районів, майже тисячі міст і 52 тисяч вулиць.