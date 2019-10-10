Бандера был бы в шоке: Зеленский рассказал о своей позиции относительно переименования улиц
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября УНН. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что улицы нужно называть разнообразно и в честь не только погибших, но и современных героев. Об этом он заявил во время пресс-марафона в четверг, передает корреспондент УНН.
"Герой - каждый человек, который сделал эту страну независимой, который сделал эту страну известной. Благодаря которой Украину знают туристы. Господин Бандера был бы в шоке или господин Шевченко, какое количество улиц названо их именами. У нас много людей. Бубка, Усик, братья Кличко прославляли, не обсуждаем его фигуру как мэра. Можно же их именами называть? Давайте помнить историю и жить современной жизнью", - призвал Зеленский.
Напомним, декоммунизация в Украине коснулась 26 районов, почти тысячи городов и 52 тысяч улиц.