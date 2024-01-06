Дефіциту електроенергії і графіків відключень немає - Міненерго
Київ • УНН
Енергосистема України не відчуває дефіциту електроенергії і не впроваджує графіки відключень, хоча морози можуть стати проблемою для енергетичних компаній.
Дефіциту електроенергії в енергосистемі України не фіксується, графіки відключень електроенергії не застосовуються. Через прихід морозів можливі ускладнення в роботі енергетичних підприємств. Про це повідомили у суботу у Міненерго, пише УНН.
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"В енергосистемі дефіциту електроенергії не спостерігається. (...) Енергосистема збалансована. Ситуація контрольована. Графіки відключень електроенергії не застосовуються", - повідомили у Міненерго.
У короткостроковий аварійний ремонт, як вказано, виведено блок ТЕС, водночас після ремонту до роботи підключено блок ТЕЦ.
Також повідомляється, що внаслідок впливу арктичного повітря очікується значне зниження температури повітря: вночі до 13-18°, вдень до 8-13° морозу. "Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних служб, енергетичних підприємств, погіршення умов життєзабезпечення населення", - повідомили у Міненерго.
У міністерстві зазначили, що дуже важливим є зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання (у вихідні дні - з 10-ї до 12-ї та з 18-ї до 20-ї години). І закликали споживати електроенергію відповідально.
Також повідомляється, що працівників шахти (17 осіб), яка знеструмлювалась внаслідок обстрілу в Донецькій області, після 16 годин під землею виведено на поверхню, підприємство заживлене.
Імпорт/експорт
Імпорт та експорт електроенергії на поточну добу, як вказано, не передбачається.