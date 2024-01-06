Дефицита электроэнергии и графиков отключений нет - Минэнерго
Киев • УНН
Энергосистема Украины не испытывает дефицита электроэнергии и не внедряет графики отключений, хотя морозы могут стать проблемой для энергетических компаний.
Дефицита электроэнергии в энергосистеме Украины не фиксируется, графики отключений электроэнергии не применяются. Из-за прихода морозов возможны осложнения в работе энергетических предприятий. Об этом сообщили в субботу в Минэнерго, пишет УНН.
Детали
"В энергосистеме дефицита электроэнергии не наблюдается (...) Энергосистема сбалансирована. Ситуация контролируемая. Графики отключений электроэнергии не применяются", - сообщили в Минэнерго.
В краткосрочный аварийный ремонт, как указано, выведен блок ТЭС, при этом после ремонта к работе подключен блок ТЭЦ.
Также сообщается, что в результате воздействия арктического воздуха ожидается значительное снижение температуры воздуха: ночью до 13-18°, днем до 8-13° мороза. "Погодные условия могут привести к осложнению работы коммунальных служб, энергетических предприятий, ухудшению условий жизнеобеспечения населения", - сообщили в Минэнерго.
В министерстве отметили, что очень важным является уменьшение нагрузки на энергосистему в пиковые часы потребления (в выходные дни - с 10 до 12 и с 18 до 20 часов). И призвали потреблять электроэнергию ответственно.
Также сообщается, что работники шахты (17 человек), которая обесточивалась в результате обстрела в Донецкой области, после 16 часов под землей выведены на поверхность, предприятие запитано.
Импорт/экспорт
Импорт и экспорт электроэнергии на текущие сутки, как указано, не предвидится.
Дефицита электроэнергии и графиков отключений нет - Минэнерго
Энергосистема Украины не испытывает дефицита электроэнергии и не внедряет графики отключений, хотя морозы могут стать проблемой для энергетических компаний.
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