Дефицита электроэнергии и графиков отключений нет - Минэнерго

Дефицита электроэнергии в энергосистеме Украины не фиксируется, графики отключений электроэнергии не применяются. Из-за прихода морозов возможны осложнения в работе энергетических предприятий. Об этом сообщили в субботу в Минэнерго, пишет УНН.

Детали

"В энергосистеме дефицита электроэнергии не наблюдается (...) Энергосистема сбалансирована. Ситуация контролируемая. Графики отключений электроэнергии не применяются", - сообщили в Минэнерго.

В краткосрочный аварийный ремонт, как указано, выведен блок ТЭС, при этом после ремонта к работе подключен блок ТЭЦ.

Также сообщается, что в результате воздействия арктического воздуха ожидается значительное снижение температуры воздуха: ночью до 13-18°, днем до 8-13° мороза. "Погодные условия могут привести к осложнению работы коммунальных служб, энергетических предприятий, ухудшению условий жизнеобеспечения населения", - сообщили в Минэнерго.

В министерстве отметили, что очень важным является уменьшение нагрузки на энергосистему в пиковые часы потребления (в выходные дни - с 10 до 12 и с 18 до 20 часов). И призвали потреблять электроэнергию ответственно.

Также сообщается, что работники шахты (17 человек), которая обесточивалась в результате обстрела в Донецкой области, после 16 часов под землей выведены на поверхность, предприятие запитано.

Импорт/экспорт

Импорт и экспорт электроэнергии на текущие сутки, как указано, не предвидится.