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defitsita-elektroenergii-i-grafikov-otklyuchenii-net-minenergo

Дефицита электроэнергии и графиков отключений нет - Минэнерго

Киев  •  УНН

06 январь 2024, 09:49  •  23540 просмотра

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Энергосистема Украины не испытывает дефицита электроэнергии и не внедряет графики отключений, хотя морозы могут стать проблемой для энергетических компаний.

Дефицита электроэнергии в энергосистеме Украины не фиксируется, графики отключений электроэнергии не применяются. Из-за прихода морозов возможны осложнения в работе энергетических предприятий. Об этом сообщили в субботу в Минэнерго, пишет УНН.

Детали

"В энергосистеме дефицита электроэнергии не наблюдается (...) Энергосистема сбалансирована. Ситуация контролируемая. Графики отключений электроэнергии не применяются", - сообщили в Минэнерго.

В краткосрочный аварийный ремонт, как указано, выведен блок ТЭС, при этом после ремонта к работе подключен блок ТЭЦ.

Также сообщается, что в результате воздействия арктического воздуха ожидается значительное снижение температуры воздуха: ночью до 13-18°, днем до 8-13° мороза. "Погодные условия могут привести к осложнению работы коммунальных служб, энергетических предприятий, ухудшению условий жизнеобеспечения населения", - сообщили в Минэнерго.

В министерстве отметили, что очень важным является уменьшение нагрузки на энергосистему в пиковые часы потребления (в выходные дни - с 10 до 12 и с 18 до 20 часов). И призвали потреблять электроэнергию ответственно. 

Также сообщается, что работники шахты (17 человек), которая обесточивалась в результате обстрела в Донецкой области, после 16 часов под землей выведены на поверхность, предприятие запитано.

Импорт/экспорт

Импорт и экспорт электроэнергии на текущие сутки, как указано, не предвидится.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
Дефіциту електроенергії і графіків відключень немає - Міненерго
There is no electricity shortage and no blackout schedules - Ministry of Energy
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Дефицита электроэнергии и графиков отключений нет - Минэнерго

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