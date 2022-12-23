Дефіцит електроенергії дещо зменшився, але досі суттєвий - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Дефіцит потужності в енергосистемі України дещо зменшився, але залишається суттєвим. До всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.
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"На ранок 23 грудня дефіцит потужності в енергосистемі дещо зменшився, але залишається суттєвим. Працюють усі види генерації. Вийшов на номінальну потужність енергоблок, який вчора був підключений до енергосистеми", - повідомили у компанії.
Деталі
Водночас, як повідомляється, зберігаються "певні обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж російськими атаками". У зв’язку з чим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.
На сході внаслідок російських обстрілів у прифронтових районах є пошкодження в електромережах. Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті відразу після дозволу військових, додали у компанії.
"Ремонти на об’єктах енергетичної інфраструктури тривають цілодобово, але отримані пошкодження складні та масштабні, тому їх відновлення вимагає значного часу", - зауважили в Укренерго.
Доповнення
16 грудня Україна пережила вже 9-у масовану атаку армії рф на енергосистему. 19 грудня була атака дронами на Київ, також було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.