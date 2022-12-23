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Дефицит электроэнергии несколько уменьшился, но до сих пор существенный - Укрэнерго

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. Дефицит мощности в энергосистеме Украины несколько снизился, но остается существенным. До всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Цитата

"На утро 23 декабря дефицит мощности в энергосистеме несколько уменьшился, но остается существенным. Работают все виды генерации. Вышел на номинальную мощность энергоблок, который вчера был подключен к энергосистеме", - сообщили в компании.

Детали

В то же время, как сообщается, сохраняются "определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей российскими атаками". В связи с чем до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений.

На востоке в результате российских обстрелов в прифронтовых районах есть повреждения в электросетях. Аварийно-восстановительные работы будут начаты сразу после разрешения военных, добавили в компании.

"Ремонты на объектах энергетической инфраструктуры продолжаются круглосуточно, но полученные повреждения сложны и масштабны, поэтому их восстановление требует значительного времени", - отметили в Укрэнерго.

Дополнение

16 декабря Украина пережила уже 9-ю массированную атаку армии рф на энергосистему. 19 декабря была атака дронами на Киев, также был поврежден объект критической инфраструктуры.

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