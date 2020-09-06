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Дебютний гол Гладкого допоміг "Зорі" завоювати розгромний виграш

Київ • УНН

 • 14741 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Заповнюючи паузу в чемпіонаті України, луганська "Зоря" провела ще один товариський матч. На цей раз суперником виступив футбольний клуб "Олександрія", передає УНН з посиланням на сайт переможців.

Дебютний гол Гладкого допоміг "Зорі" завоювати розгромний виграш

Перший тайм вийшов щедрим на моменти. І практично всі вони були зосереджені на половині поля "Олександрії".

Йшла 17 хвилина. Артем Громов рвонув до воріт суперника, дійшов до штрафної, віддав вивірений пас на Олександра Гладкого, той пробив без шансів для голкіпера - 1:0. Відразу ж у нас був ще один момент. Владислав Кабан підійшов до меж штрафної і гарматно вистрілив. Паньків кулаками перевів м'яч на кутовий.

Якщо в попередньому гольовому моменті Артем Громов виступив в ролі асистента, то тепер уже відзначився сам. Відмінний пас, вхід в штрафну, обігравання голкіпера і гол.

А на 32-й хвилині настала черга і Владислава Кабаєва. Отримавши передачу від Громова до себе на правий фланг, він увірвався в штрафну і парашутом перекинув м'яч через голкіпера в дальній кут - 3:0.

Найнебезпечніша атака "Олександрії" прийшлася на 39-ту хвилину. Подача з лівого флангу і Дениса Безбородько не вистачило буквально сантиметрів, щоб замкнути цю передачу, відправивши м'яч у наші ворота.

Далі багато було обопільно гострих атак, але до завершення справа не доходила. Як і до критичних помилок, відповідно. Виділимо хіба що момент Лучкевича ближче до 60-й хвилині, коли він небезпечно пробив головою, але м'яч пройшов повз ціль. Небезпечно діяла "Олександрія" на 67 хвилині. Грицак вивалився на ударну позицію, але потрапив в штангу. А "Зоря" відповіла на дії гостей ще одним голом. Точний удар з дальньої дистанції парашутом оформив Владлен Юрченко - 4:0 (74 хвилина).

Зауважимо, що в цьому періоді товариські зустрічі закінчується і настає час чемпіонату, а незабаром, і Єврокубків.

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