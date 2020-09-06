Дебютный гол Гладкого помог "Заре" завоевать разгромный выигрыш

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 31803 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 68632 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 116030 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 109418 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 62595 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72291 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186522 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150420 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158338 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138581 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
2.6м/с
37%
Популярные новости

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18587 просмотра

У Общественного вещания новый председатель правления: выбрали Николая Чернотицкого

15 апреля, 14:36 • 12088 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 16477 просмотра

Вопрос территорий для нас является красной линией: Зеленский о заявлении Виткоффа относительно "мирного соглашения"

15 апреля, 14:57 • 15070 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 13616 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 116028 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 109416 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 86882 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 99033 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 129016 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 5332 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 10611 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 13623 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 16485 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18596 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Дебютный гол Гладкого помог "Заре" завоевать разгромный выигрыш

Киев • УНН

 • 14741 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Заполняя паузу в Чемпионате Украины, луганская "Заря" провела еще один товарищеский матч. На этот раз соперником выступил футбольный клуб "Александрия", передает УНН со ссылкой на сайт победителей.

Дебютный гол Гладкого помог "Заре" завоевать разгромный выигрыш

Первый тайм получился богатым на моменты. И практически все они были сосредоточены на половине поля “Александрии”.

Шла 17 минута. Артем Громов рванул к воротам соперника, дошел до штрафной, отдал выверенный пас на Александра Гладкого, тот пробил без шансов для голкипера — 1:0. Сразу же у нас был еще один момент. Владислав Кабан подошел к пределам штрафной и пушечно выстрелил. Паньков кулаками перевел мяч на угловой.

Если в предыдущих головых моментах Артем Громов выступил в роли ассистента, то теперь уже отличился сам. Отличный пас, вход в штрафную, обыгрывание голкипера и гол.

А на 32-й минуте наступила очередь и Владислава Кабаева. Получив передачу от Громова к себе на правый фланг, он ворвался в штрафную и парашютом перебросил мяч через голкипера в дальний угол — 3:0.

Самая опасная атака “Александрии” пришлась на 39-ю минуту. Подача с левого фланга и Денису Безбородько не хватило буквально сантиметров, чтобы замкнуть эту передачу, отправив мяч в наши ворота.

Далее много было обоюдно острых атак, но до завершения дело не доходило. Как и до критических ошибок, соответственно. Выделим разве что момент Лучкевича ближе к 60-й минуте, когда он опасно пробил головой, но мяч прошел мимо цели.

Опасно действовала “Александрия” на 67 минуте. Грицак вывалился на ударную позицию, но попал в штангу. А “Заря” ответила на действия гостей еще одним голом. Точный удар с дальней дистанции парашютом оформил Владлен Юрченко — 4:0 (74 минута).

Заметим, что в этом периоде товарищеские встречи заканчиваются и наступает время чемпионата, а вскоре и Еврокубков.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$64.83
Bitcoin
$83,648.10
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,269.56
Ethereum
$1,587.39