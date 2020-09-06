Дебютный гол Гладкого помог "Заре" завоевать разгромный выигрыш

Первый тайм получился богатым на моменты. И практически все они были сосредоточены на половине поля “Александрии”.

Шла 17 минута. Артем Громов рванул к воротам соперника, дошел до штрафной, отдал выверенный пас на Александра Гладкого, тот пробил без шансов для голкипера — 1:0. Сразу же у нас был еще один момент. Владислав Кабан подошел к пределам штрафной и пушечно выстрелил. Паньков кулаками перевел мяч на угловой.

Если в предыдущих головых моментах Артем Громов выступил в роли ассистента, то теперь уже отличился сам. Отличный пас, вход в штрафную, обыгрывание голкипера и гол.

А на 32-й минуте наступила очередь и Владислава Кабаева. Получив передачу от Громова к себе на правый фланг, он ворвался в штрафную и парашютом перебросил мяч через голкипера в дальний угол — 3:0.

Самая опасная атака “Александрии” пришлась на 39-ю минуту. Подача с левого фланга и Денису Безбородько не хватило буквально сантиметров, чтобы замкнуть эту передачу, отправив мяч в наши ворота.

Далее много было обоюдно острых атак, но до завершения дело не доходило. Как и до критических ошибок, соответственно. Выделим разве что момент Лучкевича ближе к 60-й минуте, когда он опасно пробил головой, но мяч прошел мимо цели.

Опасно действовала “Александрия” на 67 минуте. Грицак вывалился на ударную позицию, но попал в штангу. А “Заря” ответила на действия гостей еще одним голом. Точный удар с дальней дистанции парашютом оформил Владлен Юрченко — 4:0 (74 минута).

Заметим, что в этом периоде товарищеские встречи заканчиваются и наступает время чемпионата, а вскоре и Еврокубков.