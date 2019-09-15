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Дебютний асист Коноплянки: "Шахтар" вирвав перемогу над "Зорею"

Дебютний асист Коноплянки: "Шахтар" вирвав перемогу над "Зорею"

Київ • УНН

 • 12095 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. У центральному поєдинку сьомого туру УПЛ донецький "Шахтар" приймав "Зорю", повідомляє кореспондент УНН.

Результативна зустріч розпочалася з втрати м'яча футболіста "гірників" на власній бровці захисту та пропущеного голу від Владлена Юрченка. На 35 хвилині незлагоджені дії воротаря Пятова та захисника Матвієнка призвели до голу в пусті ворота від Кочергіна. Згодом "гірники" відквитали один м'яч до перерви – забив Тайсон.

Другий тайм розпочався більш вдало для господарів поля ОСК "Металіст". Більярдним за точністю дальнім ударом відзначився Марлос, а Жуніор Мораес забив з передачі Сергія Болбата. Проте Богдан Ледньов забив дальнім пострілом низом у виконанні Богдана Ледньова – 3:3.

Рятівником матчу збоку донеччан став дует новачка Євгена Коноплянки та Мораеса. Коноплянка обігрався з одним із партнерів у стіночку і точно прострілив на Мораеса, якому залишалося підставити ногу – 4:3.

Примітно, що Коноплянка у дебютній офіційній баталії за "Шахтар" провів на полі другий тайм.

Варто зазначити, що 18 вересня на "гірників" чекає Ліга чемпіонів. У Харкові на ОСК "Металіст" "Шахтар" прийме англійський "Манчестер Сіті".

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