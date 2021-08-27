Де Дзербі про гру з "Монако": Мудрик – справжній талант

Цитата

Італієць заявив, що його команда не бажала віддавати володіння м'ячем та ініціативу на полі до перерви, але не могла нічого вдіяти із грою суперника.

"Ні, це не було нашим рішенням. Ми не хочемо залишати м'яч навіть у мадридського "Реала". Проте якщо суперник гарний, тоді ми теж повинні грати на оборону. Перший тайм, звісно, був не таким, як ми очікували, але "Монако" – дуже міцна команда. Вони здійснили дуже жорсткий пресинг. У нас не було швидкості, силової швидкості, щоб грати 20, 30, 40 метрів.

Показник такий: коли Фернандо й Мудрик увійшли до гри, матч геть змінився. Я не знаю, заслужили ми сьогодні чи ні, тому що "Монако" мав багато гольових шансів. У "Монако" є технічні, фізичні, індивідуальні властивості. У нас інші фізичні характеристики, однак є техніка й індивідуальність також. Не у всіх швидкість, як у Фернандо, наприклад, який вийшов на заміну, проте в нас є те, чого немає в інших командах, – серце і "яйця". І коли є серце і "яйця", можна все робити. Сьогодні не було такого матчу, що я бачив у своїй голові, однак я дуже гордий, тому що в перерві я бачив їх трохи дивними. Ми мали труднощі тієї миті. А потім серце і "яйця" анулювали різницю, що була в першому таймі", - наголосив італієць.

Про захоплення грою Мудрика: "Мудрик – справжній талант. У всіх є свої таланти. Мудрик здобув талант бути футболістом. Багато тренерів кажуть, що Мудрик ще має прогресувати й прогресувати, а я вважаю, аби прогресувати, молодий футболіст повинен грати дедалі більше. Тільки так він може більше продемонструвати свій талант. У Мудрика багато гарних прикладів у команді – Пятов, Степаненко, Алан, Ісмаїлі, Кривцов. Він повинен дивитися на них. Ми дуже віримо в нього і в те, що він зможе виявити свій талант у майбутньому".

Контекст

Завдяки удару Мудрика та автоголу, "Шахтар" отримав перепустку до групової стадії Ліги чемпіонів.