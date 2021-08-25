Автогол в екстра-таймі вивів "Шахтар" у груповий етап Ліги чемпіонів

Деталі

Доволі швидкий гол вдався гостям із Франції. Помилка при вкиданні м’яча з ауту гравцем “Шахтаря”, коштувала клубу пропущеного м’яча. “Монегаски” перехопили ігровий снаряд і після двох передач на удар наважився Кевін Фолланд. Пятов відбив “кулю” біля себе, а на добиванні спрацював Бен Йеддер.

На 38 хвилині ситуація на полі могла погіршитися для підопічних Де Дзербі — захисник “Монако” Бадіашиле влучив у стійку. Проте вже у наступній атаці “Шахтар” проґавив простріл низом від Олівейри Сілви, який без проблем замкнув Бен Йеддер.

У другій половині ситуація на полі змінилася: “Монако” вже не володів ініціативою, як до перерви, а “гірники” почали частіше шукати варіанти біля гостьової рамки воріт. Одного разу “помаранчево-чорним” вдалося забити. Комбінацію за участі Алана Патріка та Траоре замкнув Марлос — 1:2. В додатковий час до основного часу Андрій Пятов здійснив сейв після удару Фолланда.

Доля двоматчевого протистояння вирішилася в екстра-таймах. 20-річний Михайло Мудрик прострілив м’яч у штрафному майданчику, але він змінив свій політ, і залетів у сітку французів від ноги гравця “Монако” Агілара.

Таким чином 2:2 у даному матчі, і за підсумками двох баталій до групового етапу ЛЧ крокує “Шахтар” (3:2).

Довідка

“Шахтар” вп’яте поспіль виступить на стадії групового раунду Ліги чемпіонів.