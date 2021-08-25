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Автогол в экстра-тайме вывел "Шахтер" в групповой этап Лиги чемпионов

Автогол в экстра-тайме вывел "Шахтер" в групповой этап Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 18498 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. На ОСК "Металлист" в Харькове прошел второй поединок раунда плей-офф отбора в Лигу чемпионов между "Шахтером" и "Монако", передает корреспондент УНН.

Детали

Довольно быстрый гол удался гостям из Франции. Ошибка вбрасывания мяча из аута игроком “Шахтера”, стоила клубу пропущенного мяча. “Монегаски” перехватили игровой снаряд и после двух передач на удар решился Кевин Фолланд. Пятов отбил “шар” у себя, а на добивании сработал Бен Йеддер.

На 38 минуте ситуация на поле могла ухудшиться для подопечных Де Дзерби — защитник “Монако” Бадиашиле попал в штангу. Однако уже в следующей атаке “Шахтер” пропустил прострел низом от Оливейры Силвы, который без проблем замкнул Бен Йеддер.

Во второй половине ситуация на поле изменилась: “Монако” уже не владел инициативой, как до перерыва, а “горняки” стали чаще искать варианты у гостевой рамки ворот. Однажды “оранжево-черным” удалось забить. Комбинацию с участием Алана Патрика и Траоре замкнул Марлос — 1:2. В дополнительное время к основному времени Андрей Пятов совершил сейв после удара Фолланд.

Судьба двухматчевого противостояния решилась в экстра-таймах. 20-летний Михаил Мудрик прострелил мяч в штрафной, но он изменил свой полет, и залетел в сетку французов от ноги игрока “Монако” Агилара.

Таким образом 2:2 в данном матче, и по итогам двух баталий в групповой этап ЛЧ шагает “Шахтер” (3:2).

Справка

“Шахтер” в пятый раз подряд выступит на стадии группового раунда Лиги чемпионов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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