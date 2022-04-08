ДБР відкрило провадження через втечу Тупицького за кордон: встановлюватимуть, хто допоміг

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«Працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом організації співробітниками правоохоронних органів та цивільними особами незаконного переправлення через кордон екссудді та колишнього голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що у ході досудового розслідування слідчі ДБР встановили, що він залишив межі України без проходження передбаченого законодавством прикордонного і митного контролю та без перевірки документів, які надають право на виїзд за кордон. Також не було з’ясовано наявність або відсутність підстав для тимчасового обмеження Тупицькому у праві виїзду за кордон.

У ДБР повідомили, що слідство зафіксувало перебування Тупицького в Австрії у центі Відня поруч із автомобілем, зареєстрованим на дружину.

«Натомість, за інформацією Державної прикордонної служби, у законний спосіб Тупицький державний кордон України не перетинав», - зазначається в повідомленні.

Так, триває слідство у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Доповнення

Верховний Суд визнав протиправним та скасував указ Президента України Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду.

Йдеться про указ, який Президент України Володимир Зеленський підписав 27 березня і яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Раніше Президент відсторонив Тупицького від посади судді КСУ.

Зеленський вирішив звільнити указом Олександра Тупицького з посади голови Конституційного Суду України, адже на його думку, роботу судді супроводжували різні політичні та бізнесові групи.

Перед цим в ОГП вказували, що Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру Тупицькому у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка (ст. 386 та ч. 2 ст. 384 КК України) — й надіслав клопотання Президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ.

А ще наприкінці жовтня ДБР розпочало кримінальне провадження щодо голови КСУ Тупицького. Водночас, в ОГП заявляли про ще одну справу.

Це сталося на тлі того, як 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.