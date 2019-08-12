ДБР проводить 7 обшуків на митницях і постах ДФС на Волині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань проводять 7 обшуків на митницях Державної фіскальної служби, митних постах та відділах митного оформлення у Волинській області. Про це повідомила перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко у Facebook, передає УНН.
"Маю свіжу інформацію щодо обшуків у територіальному офісі ГУ Державної фіскальної служби у Волинській області. У ході розслідування встановили причетність до протиправної схеми співробітників митниць", - написала Варченко.
Вона нагадала: на початку липня повідомляла, що слідчі Центрального апарату ДБР викрили протиправну схему, у якій брали безпосередню участь співробітники ДФС.
"Власне, вони покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами й отримували за такі "послуги" свій відсоток. Як наслідок, діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 мільйонів гривень", - зазначила перша заступниця директора ДБР.
За її словами, роль митників зводилася до того, що вони навмисно занижували митну вартість транспортних засобів, які імпортували за підробленими документами. У документах вказували недостовірні дані про відправника та отримувача, а також маніпулювали з інформацією, необхідною для визначення адекватної митної вартості.
"Саме зараз слідчі ДБР здійснюють 7 санкціонованих обшуків на митницях ДФС, митних постах та відділах митного оформлення", - додала Варченко.
Кримінальне провадження зареєстроване за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів); ч. 1 ст. 358 КК України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів); ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа); ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки; ч. 2 ст. 366 КК України (службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки).
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, раніше колишньому начальнику Волинської митниці ДФС було повідомлено про підозру.