ДБР активізує всі юридичні механізми для повернення підозрюваних з-за кордону
Київ • УНН
Державне бюро розслідувань застосує всі доступні юридичні заходи для повернення осіб із заочними підозрами. Відомство працюватиме з міжнародними партнерами для організації екстрадиції підозрюваних.
Україна активізує всі юридичні зусилля для повернення закордонних гастролерів, підозрюваних у злочинах. Про це повідомляє "Ми-Україна", передає УНН.
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Державне бюро розслідувань голосило, що вживатиме всіх доступних юридичних заходів для повернення в Україну осіб, які отримали заочні підозри у скоєнні злочинів. За словами речниці відомства Тетяни Сапьян, для цього залучатимуться всі можливі механізми міжнародної правової співпраці.
Слідчі органи впевнені, що встановили країни перебування підозрюваних, і працюватимуть із партнерськими інституціями, аби організувати їх екстрадицію.
Слідство здогадується, в якій саме країні перебуває перебуває підозрюваний. І робитимуть усе, аби повернути в Україну. Але тільки через юридичні важелі ми це зможемо зробити. Всі важелі, які тільки можливі в контексті і міжнародної співпраці юридичної - вони будуть залучені
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