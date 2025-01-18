ДБР активізує всі юридичні механізми для повернення підозрюваних з-за кордону

Україна активізує всі юридичні зусилля для повернення закордонних гастролерів, підозрюваних у злочинах. Про це повідомляє "Ми-Україна", передає УНН.

Деталі

Державне бюро розслідувань голосило, що вживатиме всіх доступних юридичних заходів для повернення в Україну осіб, які отримали заочні підозри у скоєнні злочинів. За словами речниці відомства Тетяни Сапьян, для цього залучатимуться всі можливі механізми міжнародної правової співпраці.

Слідчі органи впевнені, що встановили країни перебування підозрюваних, і працюватимуть із партнерськими інституціями, аби організувати їх екстрадицію.

Слідство здогадується, в якій саме країні перебуває перебуває підозрюваний. І робитимуть усе, аби повернути в Україну. Але тільки через юридичні важелі ми це зможемо зробити. Всі важелі, які тільки можливі в контексті і міжнародної співпраці юридичної - вони будуть залучені - заявила речниця Тетяна Сапьян.

Дешевше, ніж гастролери з рф: студентів вишів "лнр" відправлять відновлювати Лисичанськ та Рубіжне – Луганська ОВА