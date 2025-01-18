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ГБР активизирует все юридические механизмы для возвращения подозреваемых из-за рубежа

ГБР активизирует все юридические механизмы для возвращения подозреваемых из-за рубежа

Киев  •  УНН

 • 9211 просмотра

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Государственное бюро расследований применит все доступные юридические меры для возвращения лиц с заочными подозрениями. Ведомство будет работать с международными партнерами для организации экстрадиции подозреваемых.

Украина активизирует все юридические усилия для возвращения зарубежных гастролеров, подозреваемых в преступлениях. Об этом сообщает "Мы-Украина", передает УНН.

Детали

Государственное бюро расследований голосило, что будет принимать все доступные юридические меры для возвращения в Украину лиц, получивших заочные подозрения в совершении преступлений. По словам пресс-секретаря ведомства Татьяны Сапьян, для этого будут привлекаться все возможные механизмы международного правового сотрудничества. 

Следственные органы уверены, что установили страны пребывания подозреваемых, и будут работать с партнерскими институтами, чтобы организовать их экстрадицию.

Следствие догадывается, в какой именно стране находится находится подозреваемый. И будут делать все, чтобы вернуть в Украину. Но только через юридические рычаги мы это сможем сделать. Все рычаги, которые только возможны в контексте и международного сотрудничества юридического - они будут привлечены

- заявила пресс-секретарь Татьяна Сапьян.

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Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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