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Датська компанія Orsted інвестує 30 млрд доларів у зелену енергетику

Датська компанія Orsted інвестує 30 млрд доларів у зелену енергетику

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Найбільша енергетична компанія Данії Orsted оголосила в середу, що до 2025 року вона планує інвестувати у поновлювані джерела енергії 200 млрд датських крон (30,3 млрд доларів США), передає УНН.

Orsted, яка до 2017 року називалася DONG Energy, вже зараз поряд із нафтою та газом досить активно займається відновлювальними джерелами енергії, будучи одним із найбільших операторів вітряних електростанцій. Передбачається, що від 75% до 85% цих 30 млрд доларів буде інвестовано в створення прибережних вітряних електростанцій, а від 15% до 20% - у ті, що знаходяться на суші. До 5% суми піде на біоенергетику і розробку рішень для клієнтів. Як заявив генеральний директор Orsted Хенрік Поулсен, якщо зараз потужність вітряних електростанцій компанії становить близько 12 ГВт, то до 2030 року він повинен перевищити 30 ГВт.

У зелену енергетику інвестують багато нафтогазових компаній - так, у лютому норвезька Statoil заявила про намір активніше вкладати кошти в цю сферу.

Як раніше інформував УНН, 6 вересня у столиці Люксембургу президент Еммануель Макрон заявив, що Франція стане в майбутньому першою країною, яка закриє всі свої теплоелектроцентралі. 

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