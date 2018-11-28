Датская компания Orsted инвестирует 30 млрд долларов в зеленую энергетику

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 92724 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104987 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 140284 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137704 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132935 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126693 просмотра

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7 марта, 08:52 • 165457 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117965 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141547 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145355 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Датская компания Orsted инвестирует 30 млрд долларов в зеленую энергетику

Датская компания Orsted инвестирует 30 млрд долларов в зеленую энергетику

Киев  •  УНН

 • 10862 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Крупнейшая датская энергетическая компания Orsted объявила в среду, 28 ноября, что до 2025 года она планирует инвестировать в возобновляемые источники энергии 200 млрд датских крон (30,3 млрд долларов США), передает УНН.

Orsted, до 2017 года называвшаяся DONG Energy, уже сейчас наряду с нефтью и газом довольно активно занимается возобновляемыми источниками энергии, являясь одним из крупнейших операторов ветряных электростанций. Предполагается, что от 75% до 85% этих 30 млрд долларов будет инвестировано в создание прибрежных ветряных электростанций, а от 15% до 20% — в находящиеся на суше. До 5% суммы пойдет на биоэнергетику и разработку решений для клиентов. Как заявил генеральный директор Orsted Хенрик Поулсен, если сейчас мощность ветряных электростанций компании составляет около 12 ГВт, то к 2030 году она должна превысить 30 ГВт.

В зеленую энергетику инвестируют много нефтегазовых компаний - так, в феврале норвежская Statoil заявила о намерении активно вкладывать средства в эту сферу.

Как ранее информировал УНН, 6 сентября в столице Люксембурга президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция станет в будущем первой страной, которая закроет все свои теплоэлектроцентрали.

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