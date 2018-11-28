Датская компания Orsted инвестирует 30 млрд долларов в зеленую энергетику

Orsted, до 2017 года называвшаяся DONG Energy, уже сейчас наряду с нефтью и газом довольно активно занимается возобновляемыми источниками энергии, являясь одним из крупнейших операторов ветряных электростанций. Предполагается, что от 75% до 85% этих 30 млрд долларов будет инвестировано в создание прибрежных ветряных электростанций, а от 15% до 20% — в находящиеся на суше. До 5% суммы пойдет на биоэнергетику и разработку решений для клиентов. Как заявил генеральный директор Orsted Хенрик Поулсен, если сейчас мощность ветряных электростанций компании составляет около 12 ГВт, то к 2030 году она должна превысить 30 ГВт.

В зеленую энергетику инвестируют много нефтегазовых компаний - так, в феврале норвежская Statoil заявила о намерении активно вкладывать средства в эту сферу.

Как ранее информировал УНН, 6 сентября в столице Люксембурга президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция станет в будущем первой страной, которая закроет все свои теплоэлектроцентрали.