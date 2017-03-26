Дати візиту Р.Тіллерсона до Москви поки немає - МЗС РФ

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Київ • УНН

 • 9379 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що можливість візиту держсекретаря США Рекса Тіллерсона в Москву опрацьовується, але ясності щодо можливих термінів поки немає, передає УНН із посиланням на ТАСС.

“Це питання опрацьовується. Звичайно, накопичуються сюжети, якими необхідно займатися, і такий контакт був би корисний. Але поки ясності немає — за термінами і по тому, коли ми зможемо оголосити про це”, - заявив С.Рябков.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Москва заявила про підготовку зустрічі В.Путіна і Д.Трампа

Як повідомляв Reuters Держсекретар США Рекс Тіллерсон планує пропустити зустріч з міністрами закордонних справ НАТО наступного місяця, щоб залишитися у Сполучених Штатах під час очікуваного візиту президента Китаю і збирається в Росію пізніше в квітні.

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