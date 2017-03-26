Даты визита Р.Тиллерсон в Москву пока нет - МИД РФ

"Этот вопрос прорабатывается. Конечно, накапливаются сюжеты, которыми необходимо заниматься, и такой контакт был бы полезен. Но пока ясности нет - по срокам и по тому, когда мы сможем объявить об этом", - заявил С.Рябков.

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Как сообщал Reuters Госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует пропустить встречу с министрами иностранных дел НАТО в следующем месяце, чтобы остаться в Соединенных Штатах во время ожидаемого визита президента Китая и собирается в Россию позже в апреле.