Даты визита Р.Тиллерсон в Москву пока нет - МИД РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что возможность визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву прорабатывается, но ясности относительно возможных сроков пока нет, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Этот вопрос прорабатывается. Конечно, накапливаются сюжеты, которыми необходимо заниматься, и такой контакт был бы полезен. Но пока ясности нет - по срокам и по тому, когда мы сможем объявить об этом", - заявил С.Рябков.
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Как сообщал Reuters Госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует пропустить встречу с министрами иностранных дел НАТО в следующем месяце, чтобы остаться в Соединенных Штатах во время ожидаемого визита президента Китая и собирается в Россию позже в апреле.