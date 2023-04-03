Дата останнього дзвоника на Одещині очікується орієнтовно 26 травня

ukru
18:26 • 2763 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
15:02 • 69418 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 124154 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 148995 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 316687 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 211416 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 189204 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 312566 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458165 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 348316 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2 м/с
88 %
747 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 220266 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 180697 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 184047 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 136418 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 96379 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 316691 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 312568 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 533153 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 665212 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 686556 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 58895 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 96386 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 184055 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 220276 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 214264 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Дата останнього дзвоника на Одещині очікується орієнтовно 26 травня

Дата останнього дзвоника на Одещині очікується орієнтовно 26 травня

Київ • УНН

 • 4807355 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Дату останнього дзвоника у школярів на Одещині ще буде визначено, орієнтовно 26 травня. Про це повідомили у Департаменті освіти і науки Одеської ОДА, пише УНН.

Цитата

"Цей навчальний рік триватиме з 1 вересня по 30 червня. Однак, відповідним розпорядженням Одеської обласної військової адміністрації буде визначено дату останнього дзвоника, орієнтовно 26 травня. Про що буде повідомлено додатково", - ідеться у повідомленні.

Деталі

"Нагадую, що сьогодні, 3 квітня, стартує реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ). Триватиме вона до 3 травня. Зареєструватися можна буде в персональному онлайн-кабінеті вступника. До основного блоку НМТ увійшли українська мова та математика – вони будуть автоматично зазначені під час реєстрації. Випускник має вибрати із запропонованого переліку лише один із предметів другого блоку НМТ. Раджу не зволікати з реєстрацією, аби мати час на усунення недоліків чи внесення змін", – повідомив директор Департаменту освіти і науки Олександр Лончак.

Як повідомляється, станом на 3 квітня, після весняних канікул, із 725 закладів загальної середньої освіти області 717 відновили освітній процес в очному та змішаному форматі, з них 208 – дистанційно.

Загалом 273 172 здобувача освіти знову сіли за парти. Ще 2 239 учнів 8 шкіл продовжують відпочивати.

Нагадаємо

З 3 квітня стартувала реєстрація на національний мультипредметний тест.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

УНН-Одеса
Bitcoin
$82,688.60
Золото
$3,150.09
Tesla
$254.12
Brent
$74.76
S&P 500
$5,552.42
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,825.85