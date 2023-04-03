Дата останнього дзвоника на Одещині очікується орієнтовно 26 травня

Цитата

"Цей навчальний рік триватиме з 1 вересня по 30 червня. Однак, відповідним розпорядженням Одеської обласної військової адміністрації буде визначено дату останнього дзвоника, орієнтовно 26 травня. Про що буде повідомлено додатково", - ідеться у повідомленні.

Деталі

"Нагадую, що сьогодні, 3 квітня, стартує реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ). Триватиме вона до 3 травня. Зареєструватися можна буде в персональному онлайн-кабінеті вступника. До основного блоку НМТ увійшли українська мова та математика – вони будуть автоматично зазначені під час реєстрації. Випускник має вибрати із запропонованого переліку лише один із предметів другого блоку НМТ. Раджу не зволікати з реєстрацією, аби мати час на усунення недоліків чи внесення змін", – повідомив директор Департаменту освіти і науки Олександр Лончак.

Як повідомляється, станом на 3 квітня, після весняних канікул, із 725 закладів загальної середньої освіти області 717 відновили освітній процес в очному та змішаному форматі, з них 208 – дистанційно.

Загалом 273 172 здобувача освіти знову сіли за парти. Ще 2 239 учнів 8 шкіл продовжують відпочивати.

Нагадаємо

З 3 квітня стартувала реєстрація на національний мультипредметний тест.