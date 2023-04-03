Дата последнего звонка в Одесской области ожидается ориентировочно 26 мая

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"Этот учебный год продлится с 1 сентября по 30 июня. Однако, соответствующим распоряжением Одесской областной военной администрации будет определена дата последнего звонка, ориентировочно 26 мая. О чем будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Детали

"Напоминаю, что сегодня, 3 апреля, стартует регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ). Продлится она до 3 мая. Зарегистрироваться можно будет в персональном онлайн-кабинете поступающего. В основной блок НМТ вошли украинский язык и математика – они будут автоматически указаны при регистрации. Выпускник должен выбрать из предложенного перечня только один из предметов второго блока УМТ. Советую не медлить с регистрацией, чтобы иметь время на устранение недостатков или внесение изменений", – сообщил директор Департамента образования и науки Александр Лончак.

Как сообщается, по состоянию на 3 апреля, после весенних каникул, из 725 учреждений общего среднего образования области 717 возобновили образовательный процесс в очном и смешанном формате, из них 208 – дистанционно.

Всего 273 172 соискателя образования снова сели за парты. Еще 2 239 учеников 8 школ продолжают отдыхать.

Напомним

С 3 апреля стартовала регистрация на национальный мультипредметный тест.