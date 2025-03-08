Данська пошта припинить доставляти листи: через 400 років існування послуга втратила популярність

Данська поштова служба PostNord повідомила, що 30 грудня 2025 року доставить свій останній лист, оскільки зі зростанням цифровізації кількість листів у Данії зменшилась на 90%. Натомість команія зосередиться на посилках. Про це пише видання The Guardian, передає УНН.

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В PostNord пояснили, що доставку листів припинять через диджиталізацію суспільства, яка спричинила зменшення попиту на послугу.

Зі зростанням цифровізації кількість листів у Данії стрімко зменшується, і тому PostNord в Данії припинить доставку листів у 2026 році - зазначили в компанії.

Компанія заявила, що скоротить 1 500 працівників і прибере 1 500 поштових скриньок. Натомість зосередиться на доставці посилок.

Для того, щоб створити стійкий бізнес, ми повинні адаптуватися, і, на жаль, це означає важке рішення попрощатися з деякими нашими колегами - доповіли в компанії.

Данська поштова служба займалася доставкою листів у країні з 1624 року. За останні 25 років їх стало менше на понад 90%.

Ми поштова служба Данії вже 400 років, і тому нам було важко зважитися поставити крапку на цій частині нашої історії - сказав гендиректор PostNord Denmark Кім Педерсен.

Незважаючи на зміни, відправити й отримати лист у Данії, як і раніше, буде можливо. Компанія DAO, що займається доставкою ділових листів, готова посилити роботу.

Нагадаємо

Верхня палата парламенту Чехії схвалила відстрочку цифровізації держпослуг до 2027 року. Зміни також включають нові правила телемаркетингу та посилений захист клієнтів банків від шахрайства.

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