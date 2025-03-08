Данська пошта припинить доставляти листи: через 400 років існування послуга втратила популярність
Київ • УНН
Данська поштова служба PostNord оголосила про припинення доставки листів з 30 грудня 2025 року через 90% падіння попиту. Компанія скоротить 1500 працівників та зосередиться на доставці посилок.
Данська поштова служба PostNord повідомила, що 30 грудня 2025 року доставить свій останній лист, оскільки зі зростанням цифровізації кількість листів у Данії зменшилась на 90%. Натомість команія зосередиться на посилках. Про це пише видання The Guardian, передає УНН.
Деталі
В PostNord пояснили, що доставку листів припинять через диджиталізацію суспільства, яка спричинила зменшення попиту на послугу.
Зі зростанням цифровізації кількість листів у Данії стрімко зменшується, і тому PostNord в Данії припинить доставку листів у 2026 році
Компанія заявила, що скоротить 1 500 працівників і прибере 1 500 поштових скриньок. Натомість зосередиться на доставці посилок.
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Данська поштова служба займалася доставкою листів у країні з 1624 року. За останні 25 років їх стало менше на понад 90%.
Ми поштова служба Данії вже 400 років, і тому нам було важко зважитися поставити крапку на цій частині нашої історії
Незважаючи на зміни, відправити й отримати лист у Данії, як і раніше, буде можливо. Компанія DAO, що займається доставкою ділових листів, готова посилити роботу.
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