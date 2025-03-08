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Данська пошта припинить доставляти листи: через 400 років існування послуга втратила популярність

Київ • УНН

 • 21103 перегляди

Данська поштова служба PostNord оголосила про припинення доставки листів з 30 грудня 2025 року через 90% падіння попиту. Компанія скоротить 1500 працівників та зосередиться на доставці посилок.

Данська пошта припинить доставляти листи: через 400 років існування послуга втратила популярність

Данська поштова служба PostNord повідомила, що 30 грудня 2025 року доставить свій останній лист, оскільки зі зростанням цифровізації кількість листів у Данії зменшилась на 90%. Натомість команія зосередиться на посилках. Про це пише видання The Guardian, передає УНН.

Деталі

В PostNord пояснили, що доставку листів припинять через диджиталізацію суспільства, яка спричинила зменшення попиту на послугу. 

Зі зростанням цифровізації кількість листів у Данії стрімко зменшується, і тому PostNord в Данії припинить доставку листів у 2026 році

- зазначили в компанії.

Компанія заявила, що скоротить 1 500 працівників і прибере 1 500 поштових скриньок. Натомість зосередиться на доставці посилок.

Для того, щоб створити стійкий бізнес, ми повинні адаптуватися, і, на жаль, це означає важке рішення попрощатися з деякими нашими колегами

- доповіли в компанії.

Данська поштова служба займалася доставкою листів у країні з 1624 року. За останні 25 років їх стало менше на понад 90%.

Ми поштова служба Данії вже 400 років, і тому нам було важко зважитися поставити крапку на цій частині нашої історії

- сказав гендиректор PostNord Denmark Кім Педерсен.

Незважаючи на зміни, відправити й отримати лист у Данії, як і раніше, буде можливо. Компанія DAO, що займається доставкою ділових листів, готова посилити роботу.

Нагадаємо

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