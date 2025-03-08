Датская почта прекратит доставку писем: за 400 лет существования услуга утратила популярность
Киев • УНН
Датская почтовая служба PostNord объявила о прекращении доставки писем с 30 декабря 2025 года из-за 90% падения спроса. Компания сократит 1500 сотрудников и сосредоточится на доставке посылок.
Датская почтовая служба PostNord сообщила, что 30 декабря 2025 года доставит свое последнее письмо, поскольку с ростом цифровизации количество писем в Дании уменьшилось на 90%. Вместо этого компания сосредоточится на посылках. Об этом пишет издание The Guardian, передает УНН.
Детали
В PostNord объяснили, что доставку писем прекратят из-за цифровизации общества, которая привела к снижению спроса на услугу.
С ростом цифровизации количество писем в Дании стремительно уменьшается, и поэтому PostNord в Дании прекратит доставку писем в 2026 году
Компания заявила, что сократит 1 500 сотрудников и уберет 1 500 почтовых ящиков. Вместо этого сосредоточится на доставке посылок.
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Датская почтовая служба занималась доставкой писем в стране с 1624 года. За последние 25 лет их стало меньше на более чем 90%.
Мы почтовая служба Дании уже 400 лет, и поэтому нам было трудно решиться поставить точку на этой части нашей истории
Несмотря на изменения, отправить и получить письмо в Дании, как и прежде, будет возможно. Компания DAO, занимающаяся доставкой деловых писем, готова усилить работу.
Напомним
Верхняя палата парламента Чехии одобрила отсрочку цифровизации госуслуг до 2027 года. Изменения также включают новые правила телемаркетинга и усиленную защиту клиентов банков от мошенничества.
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