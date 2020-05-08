Данія послабить карантин з 11 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Данія з 11 травня планує відкрити торговельні центри. Про це повідомляє УНН з посиланням на уряд країни і DW.
З 18 травня в королівстві при дотриманні певних умов почнуть функціонувати кафе і ресторани - при цьому клієнтам варто очікувати, що години роботи будуть скороченими.
Дітям, починаючи з п'ятого класу, дозволять повернутися до занять в школі.
За даними міжнародної групи волонтерів Worldometer, з початку пандемії в країні інфіковані 10 083 людини, померли 514.
Нагадаємо, у Данії раніше почали послаблювати карантин.