Данія послабить карантин з 11 травня

З 18 травня в королівстві при дотриманні певних умов почнуть функціонувати кафе і ресторани - при цьому клієнтам варто очікувати, що години роботи будуть скороченими.

Дітям, починаючи з п'ятого класу, дозволять повернутися до занять в школі.

За даними міжнародної групи волонтерів Worldometer, з початку пандемії в країні інфіковані 10 083 людини, померли 514.

Нагадаємо, у Данії раніше почали послаблювати карантин.