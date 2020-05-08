Дания ослабит карантин с 11 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Дания с 11 мая планирует открыть торговые центры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правительство страны и DW.
С 18 мая в королевстве при соблюдении определенных условий начнут функционировать кафе и рестораны - при этом клиентам стоит ожидать, что часы работы будут сокращенными.
Детям, начиная с пятого класса, разрешат вернуться к занятиям в школе.
По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии в стране инфицированы 10 083 человека, скончались 514.
Напомним, в Дании ранее начали ослаблять карантин.