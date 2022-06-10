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Кулеба обговорив з главою МЗС Данії набуття Україною статусу кандидата на членство в ЄС

Кулеба обговорив з главою МЗС Данії набуття Україною статусу кандидата на членство в ЄС

Київ • УНН

 • 107325 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 10 червня провів телефонні переговори зі своїм данським колегою Єппе Кофодом. Дипломати обговорили майбутній саміт Євроради, на якому Україна розраховує набути статусу кандидата на членство у Європейському союзі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Кулеби.

Цитата

"Провів телефонну розмову із данським колегою та другом Єппе Кофодом. Висловив вдячність Данії за підтримку України, зокрема надання ракет Harpoon", - написав він. 

Деталі

За словами українського дипломата, невдовзі відбудеться майбутній саміт Європейської ради, на якому Україна розраховує отримати заслужений статус кандидата на членство в ЄС.

Контекст

Деякі держави-члени ЄС, зокрема Нідерланди та Данія, досі виступали проти підтримки заявки на членство Києва.

У дипломатичній ноті, з якою ознайомився Bloomberg, Данія заявила, що Україна недостатньо відповідає критеріям, пов'язаним із стабільністю інститутів, які гарантують демократію, верховенство закону, права людини, повагу та захист меншин. Києву необхідно буде "принципово покращити свою законодавчу та інституційну базу", щоб досягти прогресу в усіх цих напрямках, йдеться у записці.

Віцепрем'єр-міністерка з євроінтеграції України Ольга Стефанішина під час візиту до Брюсселя заявила, що в ЄС є сім країн, які говорили про інші формати для України, а не статус кандидата. Передусім три з них поки не хочуть давати "зелене світло" для Києва.

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