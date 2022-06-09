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Bloomberg: Єврокомісія планує підтримати ідею щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС

Bloomberg: Єврокомісія планує підтримати ідею щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС

Київ • УНН

 • 130389 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Очікується, що наступного тижня виконавчий орган Європейського союзу надасть Україні статусу кандидата, що є ключовим кроком на довгому шляху до членства в ЄС. Про це інформує Bloomberg з посиланням на власні джерела, передає УНН.

Деталі

Рекомендація, яка має бути обговорена та прийнята колегією комісарів ЄС, супроводжуватиметься умовами, пов'язаними з верховенством закону та антикорупційним законодавством, пише видання.

"Момент буде важливим для України, яка вклала так багато свого політичного майбутнього у тісніші стосунки з Європою. Але не існує прискореного шляху для тривалого процесу членства, і Україні все ще треба подолати заперечення ключових держав, які виступають проти розширення блоку", - заявили джерела Bloomberg.

Остаточний висновок Європейської комісії, навіть якщо він буде позитивним, вимагатиме схвалення держав-членів, перш ніж Україні буде офіційно надано статус. Лідери блоку збираються обговорити це питання в Брюсселі 23-24 червня, і кілька країн заявили, що вони проти цього кроку.

Процес членства включає складний набір кроків і умов, які зазвичай можуть тривати більше десяти років.

Очікується, що висновок буде ухвалено 17 червня, повідомили джерела.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вручила президентові України опитувальник про членство під час свого візиту до Києва у квітні. Фон дер Ляйєн неодноразово говорила, що Україна належить до європейської родини.

Контекст

Деякі держави-члени ЄС, зокрема Нідерланди та Данія, досі виступали проти підтримки заявки на членство Києва, тоді як більшість, включаючи Італію, підтримують її.

За словами офіційних осіб, знайомих з перебігом переговорів, країни, зокрема Польща, Литва та Ірландія, заявили на зустрічі послів ЄС у середу, що хочуть, щоб лідери ЄС прийняли рішення про однозначний результат і надали статус кандидата. Естонія наголосила на необхідності дати надію Україні.

За словами офіційних осіб, Німеччина заявила, що результатом може бути "умовний статус кандидата".

У дипломатичній ноті, з якою ознайомився Bloomberg, Данія заявила, що Україна недостатньо відповідає критеріям, пов'язаним із стабільністю інститутів, які гарантують демократію, верховенство закону, права людини, повагу та захист меншин. Києву необхідно буде "принципово покращити свою законодавчу та інституційну базу", щоб досягти прогресу в усіх цих напрямках, йдеться у записці.

Доповнення

У минулорічному рейтингу Transparency International Україна посіла 122 місце серед 180 країн. За даними березневого опитування Rating Group, серед українців підтримка вступу до ЄС підскочила до 91% порівняно з 61% у грудні.

Статус кандидата, якщо його буде надано, офіційно розпочне процедуру членства України в ЄС. Хорватія була останньою країною, що приєдналася до блоку, і процес її вступу тривав 10 років, перш ніж її було офіційно прийнято в 2013 році.

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