Три «основні» країни ЄС поки не хочуть давати Україні статус кандидата – Стефанішина

КИЇВ. 9 червня. УНН. В ЄС є сім країн, які говорили про інші формати для України, а не статус кандидата. Передусім три з них поки не хочуть давати "зелене світло" для Києва. Про це розповіла у четвер віцепрем'єр-міністерка з євроінтеграції України Ольга Стефанішина під час візиту до Брюсселя, пише УНН з посиланням на DW.