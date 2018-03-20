Данилюк розповів про долю невитрачених грошей Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Частину нереалізованих минулого року грошей Януковича освоять цього року. Про це у інтерв'ю ВВС Україна повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк, передає УНН.
“Гроші ми отримали в бюджет ще минулого року. Парламент розподілив частину з них, тобто визначив, на що вони можуть піти. Ми, відповідно, забезпечували фінансування. Насправді частину грошей не встигли реалізувати, але це буде зроблено в цьому році”, — прокоментував міністр можливість повного освоєння держбюджетом конфіскованих 1,5 млрд доларів.
При цьому, існує ризик, що Україні доведеться повернути частину конфіскованих грошей Януковича, оскільки офшорні компанії, на рахунках яких зберігалися кошти, подали позови до суду щодо незаконності експропріації грошей.
“Я не юрист. Я — міністр фінансів. Парламент вирішив, як їх використати. Це навіть не рішення міністерства фінансів. Я це виконую. Якщо є якісь ризики, то це функція правоохоронних органів, які опікуються цим питанням. Нехай вони виконують свої функції”, — сказав Данилюк.
Нагадаємо, на рахунки казначейства надійшло трохи більше 29 млрд грн грошей Януковича, із них на 2017 рік було передбачено використання 22 млрд грн. Але за результатами року залишилося невикористаних коштів 8,5 млрд, які розпорядники коштів можуть використати цього року. Крім того, залишаються ще 7 млрд грн нерозподілених на 2017 рік коштів.