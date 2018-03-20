Данилюк рассказал о судьбе неизрасходованных денег Януковича

“Деньги мы получили в бюджет еще в прошлом году. Парламент распределил часть из них, то есть определил, на что они могут пойти. Мы, соответственно, обеспечивали финансирование. На самом деле часть денег не успели реализовать, но это будет сделано в этом году”, - прокомментировал министр возможность полного освоения госбюджетом конфискованных 1,5 млрд долларов.

При этом, существует риск, что Украине придется вернуть часть конфискованных денег Януковича, поскольку оффшорные компании, на счетах которых хранились средства, подали иски в суд о незаконности экспроприации денег.

“Я не юрист. Я — министр финансов. Парламент решил, как их использовать. Это даже не решение министерства финансов. Я делаю. Если есть какие-то риски, то это функция правоохранительных органов, которые занимаются этим вопросом. Пусть они выполняют свои функции ”, - сказал Данилюк.

Напомним, на счета казначейства поступило чуть более 29 млрд грн денег Януковича , из них на 2017 год было предусмотрено использование 22 млрд грн. Но по итогам года осталось неиспользованных 8,5 млрд грн, которые распорядители средств могут использовать в этом году. Кроме того, остаются еще 7 млрд грн нераспределенных в 2017 году средств.