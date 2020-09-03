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Данілов: зменшувати існуючий рівень фінансування сектору безпеки і оборони не видається можливим

Київ • УНН

 • 14733 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що з урахуванням наявних загроз зменшувати існуючий рівень фінансування сектору безпеки і оборони на 2021 рік не видається можливим. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу РНБО.

Данілов: зменшувати існуючий рівень фінансування сектору безпеки і оборони не видається можливим

“Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів нараду щодо оборонного бюджету на 2021 рік... Однією з ключових загроз національній безпеці О.Данілов назвав триваючу військову агресію на Сході України. Секретар РНБО України наголосив на важливості переозброєння армії, посилення розвідувальних спроможностей, кібербезпеки, підтримки вітчизняного ОПК. При цьому Олексій Данілов зазначив, що з урахуванням наявних загроз зменшувати існуючий рівень фінансування сектору безпеки і оборони не видається можливим”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що учасники наради обговорили потреби суб’єктів сектору безпеки і оборони у фінансуванні на наступний рік, акцентувавши на пріоритетних напрямах.

“За підсумками обговорення Міністерству фінансів України доручено у найкоротші терміни опрацювати питання щодо можливості збільшення обсягів фінансування потреб національної безпеки і оборони. Чергову нараду з цього питання заплановано провести ближчим часом”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у РНБО зацікавлені співпрацею з кіберкомандуваннями США та Великої Британії.

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