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У РНБО зацікавлені співпрацею з кіберкомандуваннями США та Великої Британії

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Рада національної безпеки та оборони України зацікавлена у співпраці з кіберкомандуваннями США та Великої Британії за кількома напрямками. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу РНБО.

У РНБО зацікавлені співпрацею з кіберкомандуваннями США та Великої Британії

“Секретар РНБО України Олексій Данілов ознайомив Тимчасово повірену у справах США в Україні Крістіну Квін та Надзвичайного і Повноважного Посла Великої Британії в Україні Мелінду Сіммонс з роботою Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО України”, — йдеться у повідомленні.

Данілов підкреслив, що оновлений Центр працює вже 2 місяці. Сьогодні НКЦК координує роботу ключових восьми структур національної системи кібербезпеки, а також активно співпрацює з приватним сектором.

“Головне для НКЦК — ідентифікувати загрозу й оперативно скоординувати дії всіх суб’єктів щодо її локалізації. Кібербезпека сьогодні є глобальним сегментом, важливою тут є взаємодія з приватним сектором та міжнародними партнерами”, — зазначив заступник секретаря РНБО України Сергій Демедюк.

Данілов висловив зацікавленість у налагодженні практичної співпраці з кіберцентром НАТО в Естонії, проведенні спільних штабних кібернавчань та підготовці фахівців.

“Україна також зацікавлена у налагодженні співпраці з кіберкомандуваннями США та Великої Британії за напрямами: обмін інформацією про кіберінциденти та проведення спільних розслідувань”, — додав Демедюк.

“Квін відзначила суттєвий прогрес України у розбудові потужної системи кібербезпеки, зокрема у частині координації діяльності всіх її суб’єктів єдиним центром. Вона зазначила, що українсько-американське співробітництво у сфері кібербезпеки є досить жвавим, та висловила готовність докласти зусиль до його подальшого розширення і поглиблення”, — йдеться у повідомленні.

У свою чергу Сіммонс зазначила, що Україна сьогодні знаходиться на передовій протистояння, постійно зазначаючи кібератак з боку РФ.

“Велика Британія готова посилювати співпрацю з Україною у сфері кібербезпеки, обмінюватися практичним досвідом та надавати експертну підтримку”, — додала Сіммонс.

Нагадаємо, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов продемонстрував послу Королівства Швеція в Україні Тобіасу Тибергу та послу Фінляндії в Україні Пяйві Лайне потужності Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО України.

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