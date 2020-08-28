В СНБО заинтересованы сотрудничеством с киберкомандованиями США и Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины заинтересован в сотрудничестве с киберкомандованиями США и Великобритании по нескольким направлениям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ознакомил временно поверенную в делах США в Украине Кристину Квин и посла Великобритании в Украине Мелинду Симмонс с работой Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины", - говорится в сообщении.
Данилов подчеркнул, что обновленный Центр работает уже 2 месяца. Сегодня НКЦК координирует работу ключевых восьми структур национальной системы кибербезопасности, а также активно сотрудничает с частным сектором.
"Главное для НКЦК - идентифицировать угрозу и оперативно скоординировать действия всех субъектов по ее локализации. Кибербезопасность сегодня является глобальным сегментом, важным здесь является взаимодействие с частным сектором и международными партнерами", - отметил заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк.
Данилов выразил заинтересованность в налаживании практического сотрудничества с Киберцентром НАТО в Эстонии, проведении совместных штабных киберучений и подготовки специалистов.
"Украина также заинтересована в сотрудничестве с киберкомандованием США и Великобритании по направлениям: обмен информацией о киберинцидентах и проведении совместных расследований", - добавил Демедюк.
"Квин отметила существенный прогресс Украины в развитии мощной системы кибербезопасности, в частности в части координации деятельности всех ее субъектов единственным центром. Она отметила, что украинско-американское сотрудничество в сфере кибербезопасности является достаточно быстрым, и выразила готовность приложить усилия к его дальнейшему расширению и углублению", - говорится в сообщении.
В свою очередь Симмонс отметила, что Украина сегодня находится на передовой противостояния, постоянно испытивая кибератаки со стороны РФ.
"Великобритания готова усиливать сотрудничество с Украиной в сфере кибербезопасности, обмениваться практическим опытом и оказывать экспертную поддержку", - добавила Симмонс.
Напомним, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов продемонстрировал послу Королевства Швеция в Украине Тобиасу Тибергу и послу Финляндии в Украине Пяйви Лайне мощности Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины.