Данілов продемонтрував послам Швеції та Фінляндії потужності центру кібербезпеки при РНБО України

Данілов продемонтрував послам Швеції та Фінляндії потужності центру кібербезпеки при РНБО України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов продемонстрував Надзвичайному і Повноважному Послу Королівства Швеція в Україні Тобіасу Тибергу та Надзвичайному і Повноважному Послу Фінляндії в Україні Пяйві Лайне потужності Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу РНБО.
“Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов продемонстрував Надзвичайному і Повноважному Послу Королівства Швеція в Україні Тобіасу Тибергу та Надзвичайному і Повноважному Послу Фінляндії в Україні Пяйві Лайне потужності Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО України. Під час зустрічі Данілов наголосив, що НКЦК сьогодні є ключовим аналітичним центром держави з виявлення, запобігання та реагування на кіберінциденти, а за рішенням Президента України Володимира Зеленського на початку 2020 року спроможності Центру були суттєво посилені”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що НКЦК не лише координує та контролює діяльність суб’єктів сектору безпеки і оборони, які забезпечують кібербезпеку у різних сферах — Держспецзв’язку, СБУ, Національної поліції, Національного банку, Генерального штабу ЗСУ та інших, але й активно розвиває державно-приватне партнерство у цій сфері.
Також секретар РНБО України висловив подяку Швеції та Фінляндії за надану Україні всебічну допомогу та сталу підтримку нашої держави в її боротьбі за відновлення територіальної цілісності та суверенітету над тимчасово окупованими РФ територіями.
За словами Данілова, у сучасному світі “кібернетична та біологічна загрози стають страшнішими та небезпечнішими навіть за ядерну зброю”. “Сьогодні ми спостерігаємо за першою світовою біологічною війною, наслідки якої відчуває весь світ”, — зазначив він, наголосивши на важливості об’єднання зусиль держав-партнерів у протидії цим загрозам.
Сторони також обговорили поточну безпекову ситуацію в регіоні, зокрема в контексті врегулювання ситуації на Сході України, а також подій, що відбуваються в сусідній Білорусі.
Тиберг та Лайне запевнили у незмінності підтримки їхніми країнами України на її шляху до відновлення територіальної цілісності та суверенітету над тимчасово окупованими територіями. Посли також висловили готовність розширювати співпрацю з нашою державою у сфері кібербезпеки.
Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов ознайомив надзвичайного і повноважного посла Королівства Нідерландів в Україні Йеннеса де Мола з роботою Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО України.