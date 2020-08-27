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Данілов продемонтрував послам Швеції та Фінляндії потужності центру кібербезпеки при РНБО України

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов продемонстрував Надзвичайному і Повноважному Послу Королівства Швеція в Україні Тобіасу Тибергу та Надзвичайному і Повноважному Послу Фінляндії в Україні Пяйві Лайне потужності Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу РНБО.

Данілов продемонтрував послам Швеції та Фінляндії потужності центру кібербезпеки при РНБО України

“Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов продемонстрував Надзвичайному і Повноважному Послу Королівства Швеція в Україні Тобіасу Тибергу та Надзвичайному і Повноважному Послу Фінляндії в Україні Пяйві Лайне потужності Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО України. Під час зустрічі Данілов наголосив, що НКЦК сьогодні є ключовим аналітичним центром держави з виявлення, запобігання та реагування на кіберінциденти, а за рішенням Президента України Володимира Зеленського на початку 2020 року спроможності Центру були суттєво посилені”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що НКЦК не лише координує та контролює діяльність суб’єктів сектору безпеки і оборони, які забезпечують кібербезпеку у різних сферах — Держспецзв’язку, СБУ, Національної поліції, Національного банку, Генерального штабу ЗСУ та інших, але й активно розвиває державно-приватне партнерство у цій сфері.

Також секретар РНБО України висловив подяку Швеції та Фінляндії за надану Україні всебічну допомогу та сталу підтримку нашої держави в її боротьбі за відновлення територіальної цілісності та суверенітету над тимчасово окупованими РФ територіями.

За словами Данілова, у сучасному світі “кібернетична та біологічна загрози стають страшнішими та небезпечнішими навіть за ядерну зброю”. “Сьогодні ми спостерігаємо за першою світовою біологічною війною, наслідки якої відчуває весь світ”, — зазначив він, наголосивши на важливості об’єднання зусиль держав-партнерів у протидії цим загрозам.

Сторони також обговорили поточну безпекову ситуацію в регіоні, зокрема в контексті врегулювання ситуації на Сході України, а також подій, що відбуваються в сусідній Білорусі.

Тиберг та Лайне запевнили у незмінності підтримки їхніми країнами України на її шляху до відновлення територіальної цілісності та суверенітету над тимчасово окупованими територіями. Посли також висловили готовність розширювати співпрацю з нашою державою у сфері кібербезпеки.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов ознайомив надзвичайного і повноважного посла Королівства Нідерландів в Україні Йеннеса де Мола з роботою Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО України.

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