Данилов продемонтрував послам Швеции и Финляндии мощности центра кибербезопасности при СНБО Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов продемонстрировал Чрезвычайному и Полномочному Послу Королевства Швеция в Украине Тобиасу Тибергу и Чрезвычайному и Полномочному Послу Финляндии в Украине Пяйви Лайне мощности Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.
“Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов продемонстрировал Чрезвычайному и Полномочному Послу Королевства Швеция в Украине Тобиасу Тибергу и Чрезвычайному и Полномочному Послу Финляндии в Украине Пяйви Лайне мощности Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины. Во время встречи Данилов отметил, что НКЦК сегодня является ключевым аналитическим центром государства по выявлению, предотвращению и реагированию на киберинциденты, а по решению Президента Украины Владимира Зеленского в начале 2020 года способности Центра были существенно усилены”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что НКЦК не только координирует и контролирует деятельность субъектов сектора безопасности и обороны, которые обеспечивают кибербезопасность в разных сферах — Госспецсвязи, СБУ, Национальной полиции, Национального банка, Генерального штаба ВСУ и других, но и активно развивает государственно-частное партнерство в этой сфере.
Также секретарь СНБО Украины выразил благодарность Швеции и Финляндии за оказанную Украине всестороннюю помощь и постоянную поддержку нашего государства в ее борьбе за восстановление территориальной целостности и суверенитета над временно оккупированными РФ территориями.
По словам Данилова, в современном мире “кибернетическая и биологическая угрозы становятся страшнее и опаснее даже за ядерное оружие”. “Сегодня мы наблюдаем за первой мировой биологической войной, последствия которой ощущает весь мир”, — отметил он, подчеркнув важность объединения усилий государств-партнеров в противодействии этим угрозам.
Стороны также обсудили текущую ситуацию безопасности в регионе, в частности в контексте урегулирования ситуации на Востоке Украины, а также событий, происходящих в соседней Беларуси.
Тиберг и Лайне заверили в неизменности поддержки их странами Украины на пути к восстановлению территориальной целостности и суверенитета над временно оккупированными территориями. Послы также выразили готовность расширять сотрудничество с нашим государством в сфере кибербезопасности.
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ознакомил чрезвычайного и полномочного посла Королевства Нидерландов в Украине Йеннеса где Мола с работой Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины.