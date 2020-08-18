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Данілов обговорив із послом Нідерландів співпрацю в сфері кібербезпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов ознайомив надзвичайного і повноважного посла Королівства Нідерландів в Україні Йеннеса де Мола з роботою Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО України. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу РНБО.

"Під час зустрічі Олексій Данілов повідомив Йеннессу де Молу, що з 2016 року НКЦК є ключовою державною структурою з виявлення, запобігання та реагування на кіберінциденти, а Указом Президента України... було суттєво посилено спроможності та покращено формат діяльності Центру", - йдеться у повідомленні.

За словами Данілова, НКЦК ефективно координує та контролює діяльність суб’єктів сектору безпеки і оборони, які забезпечують кібербезпеку у різних сферах – Держспецзв’язку, СБУ, Національної поліції, Національного банку, Генерального штабу ЗСУ та інших, а також залучає до діяльності кіберфахівців з приватного сектору.

"У цьому контексті, на думку Секретаря РНБО України, "спільні зусилля партнерів у кіберпросторі дають колосальний результат", тому поглиблення практичного співробітництва між Україною та Нідерландами у сфері протидії кіберзагрозам та відбиття кібератак, зокрема, з боку РФ, є вкрай нагальним та перспективним", - зазначається у повідомленні.

Окрім того, Данілов висловив подяку нідерландській стороні за незмінну і стійку підтримку України на її шляху до відновлення територіальної цілісності та суверенітету над тимчасово окупованими територіями.

"Своєю чергою, надзвичайний і повноважний посол Нідерландів в Україні відзначив прогрес та досягнення України у напрямі побудови потужної системи кібербезпеки. Пан де Мол підтримав позицію секретаря РНБО України щодо того, що гібридні загрози, зокрема, кібератаки на критичну інфраструкутру та цифрова пропаганда, сьогодні виходять на перший план, і взаємодія держав у цьому напрямку є важливою та необхідною", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Україна та Нідерланди обговорили співпрацю у медичній сфері.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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