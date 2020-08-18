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4 марта, 14:27 • 97396 просмотра

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4 марта, 13:25 • 105300 просмотра

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4 марта, 12:57 • 125126 просмотра

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4 марта, 09:55 • 101554 просмотра

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Данилов обсудил с послом Нидерландов сотрудничество в сфере кибербезопасности

Данилов обсудил с послом Нидерландов сотрудничество в сфере кибербезопасности

Киев  •  УНН

 • 12505 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ознакомил чрезвычайного и полномочного посла Королевства Нидерландов в Украине Йеннеса де Мола с работой Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Во время встречи Алексей Данилов сообщил Йеннессу де Молу, что с 2016 года НКЦК является ключевой государственной структурой по выявлению, предотвращению и реагированию на киберинциденты, а указом Президента Украины... было существенно усилено способности и улучшено формат деятельности Центра", - говорится в сообщении.

По словам Данилова, НКЦК эффективно координирует и контролирует деятельность субъектов сектора безопасности и обороны, которые обеспечивают кибербезопасность в разных сферах - Госспецсвязи, СБУ, Национальной полиции, Национального банка, Генерального штаба ВСУ и других, а также привлекает к деятельности киберспециалисов с частного сектора.

"В этом контексте, по мнению Секретаря СНБО Украины, "совместные усилия партнеров в киберпространстве дают колоссальный результат", поэтому углубление практического сотрудничества между Украиной и Нидерландами в сфере противодействия киберугрозам и отражении кибератак, в частности, со стороны РФ, является крайне актуальным и перспективным", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Данилов выразил благодарность нидерландской стороне за неизменную и устойчивую поддержку Украины на пути к восстановлению территориальной целостности и суверенитета над временно оккупированными территориями.

"В свою очередь, чрезвычайный и полномочный посол Нидерландов в Украине отметил прогресс и достижения Украины в направлении построения мощной системы кибербезопасности. Господин де Мол поддержал позицию секретаря СНБО Украины о том, что гибридные угрозы, в частности, кибератаки на критическую инфраструкутру и цифровая пропаганда, сегодня выходят на первый план, и взаимодействие государств в этом направлении является важным и необходимым", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина и Нидерланды обсудили сотрудничество в медицинской сфере.

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