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Данілов запропонував німецьким депутатам забрати мігрантів з Білорусі до себе додому

Київ • УНН

 • 46243 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Секретар Ради безпеки і оборони Олексій Данілов запропонував німцям розмістити мігрантів з Білорусі у себе в домівках. Відповідь пролунала на пропозицію депутата німецького Бундестагу від соціал-демократичної партії (СДПН) Нільcа Шмідта прийняти біженців в Україні. Про це Данілов заявив під час брифінгу, передає УНН.

Данілов запропонував німецьким депутатам забрати мігрантів з Білорусі до себе додому

Цитата

“У нас на засіданні РНБО розглядали заяву пана Шмідта. У нас є пропозиція до соціал-демократів (Німеччини - ред.) взяти до себе додому по 2, по 3, по 5, скажімо, мігрантів. Якщо в них там є місце у Бундестагу, у кабінетах, хай вони беруть їх до себе, і хай вони там знаходяться. З якого переляку ми їх маємо брати до себе, якщо німці про них мають піклуватися?” - наголосив Данілов.

Деталі

Він зазначив, що дуже дивно чути від соціал-демократів вказівки українській владі.

Додамо

Сьогодні депутат німецького Бундестагу, речник із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії (СДПН) Нільc Шмід (Nils Schmid) запропонував залучити Україну до вирішення проблеми біженців на кордоні Польщі та Білорусі.
Він наголосив, що з Україною можна було б домовитися про прийом біженців на той час, поки триває розгляд їхньої заявки про надання притулку в ЄС.

Контекст

8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилася. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна привела в готовність війська вздовж кордону через напружену ситуацію з мігрантами. Велика група нелегалів намагалася прорватись на територію країни. На кордоні було чути постріли. Білоруські прикордонники заявили, що вони звучали із польського боку.

У ніч на 10 листопада дві великі групи мігрантів зуміли прорватися через білорусько-польський кордон та опинилися на території Польщі. Польща заявила, що усіх затримали.

Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва. У межах боротьби з потоком нелегальних мігрантів Польща розпочала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.

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