Данілов каже, засідання РНБО не збиралось. Кіберфахівці з'ясовують, хто відправляв фейкові листи
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що засідання Радбезу не збиралось. Кіберфахівці з'ясовують, хто відправляв фейкові листи. Про це він сказав під час телемарафону, передає УНН.
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"Засідання РНБО не відбувалося. Більше того, в тому фейку, який розповсюджують, написано не "засідання", а "засідання апарату". Взагалі "засідання апарату" відбуватися не може, тому що його юридично не існує в природі. Це фейки, які зараз розповсюджують. Зараз наші кіберфахівці з’ясовують, з яких номерів і хто відправляв фейкові листи", - повідомив Данілов.
Додамо
Секретар РНБО наголосив, що на цю ніч чітко тримаємо оборону.
"Розуміємо, що відбувається у кожній точці нашої країни. Є складнощі, але ми чітко свідомі того, що перемога буде за нами. Нам треба боротися. І ми це робимо", - додав Данілов.
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