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Данілов каже, засідання РНБО не збиралось. Кіберфахівці з'ясовують, хто відправляв фейкові листи

Данілов каже, засідання РНБО не збиралось. Кіберфахівці з'ясовують, хто відправляв фейкові листи

Київ • УНН

 • 126518 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що засідання Радбезу не збиралось. Кіберфахівці з'ясовують, хто відправляв фейкові листи. Про це він сказав під час телемарафону, передає УНН

Цитата

"Засідання РНБО не відбувалося. Більше того, в тому фейку, який розповсюджують, написано не "засідання", а "засідання апарату". Взагалі "засідання апарату" відбуватися не може, тому що його юридично не існує в природі. Це фейки, які зараз розповсюджують. Зараз наші кіберфахівці з’ясовують, з яких номерів і хто відправляв фейкові листи", - повідомив Данілов.

Додамо

Секретар РНБО наголосив, що на цю ніч чітко тримаємо оборону.

"Розуміємо, що відбувається у кожній точці нашої країни. Є складнощі, але ми чітко свідомі того, що перемога буде за нами. Нам треба боротися. І ми це робимо", - додав Данілов.

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