Д.Трапм про можливість військового конфлікту з КНДР: подивимося
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що “не дуже зрадіє” ядерним випробуванням в КНДР і не став виключати можливість військового втручання з американської сторони у відповідь на подібні дії. Про це він розповів в інтерв’ю CBS, передає УНН.
За словами Д.Трампа, лідер КНДР Кім Чен Ин розуміє, що США “не радітимуть” запускам балістичних ракет, а також висловив упевненість, що голова КНР Сі Цзіньпін тисне на північнокорейського лідера.
“Якщо він (Кім Чен Ин) проведе ядерні випробування, я не зрадію. І я можу сказати вам, що китайський президент — дуже шанована людина — теж навряд чи був би щасливий,” — зазначив Д.Трамп.
На питання про те, мають на увазі його слова військові дії, американський президент відповів ухильно.
“Я не знаю. Подивимося,” — сказав Д.Трамп.
Нагадаємо, КНДР здійснила черговий запуск балістичної ракети. Як повідомляють американські ЗМІ з посиланням на дані американських військових, це могла бути ракета середнього радіусу дії KN-17, яка до падіння в море пролетіла “кілька сотень миль”, після чого вибухнула в повітрі.
Пізніше Д.Трамп написав: Північна Корея проявила неповагу до побажань Китаю і президента, коли відчула, хоч і безуспішно, ракету. Погано.
Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп вважає за можливим військовий конфлікт з КНДР, проте вважає за краще діяти дипломатичним шляхом.