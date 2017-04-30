Д.Трапм о возможности военного конфликта с КНДР: посмотрим
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что "не очень обрадуется" ядерным испытанием в КНДР и не стал исключать возможность военного вмешательства с американской стороны в ответ на подобные действия. Об этом он рассказал в интервью CBS, передает УНН.
По словам Д.Трамп, лидер КНДР Ким Чен Ын понимает, что США "не рады" запускам баллистических ракет, а также выразил уверенность, что председатель КНР Си Цзиньпин давит на северокорейского лидера.
"Если он (Ким Чен Ын) проведет ядерные испытания, я не обрадуюсь. И я могу сказать вам, что китайский президент - очень уважаемый человек - тоже вряд ли был бы счастлив ", - отметил Д.Трамп.
На вопрос о том, имеют в виду его слова военные действия, американский президент ответил уклончиво.
"Я не знаю. Посмотрим ", - сказал Д.Трамп.
Напомним, КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты . Как сообщают американские СМИ со ссылкой на данные американских военных, это могла быть ракета среднего радиуса действия KN-17, которая до падения в море пролетела "несколько сотен миль" , после чего взорвалась в воздухе.
Позже Д.Трамп написал: Северная Корея проявила неуважение к пожеланиям Китая и президента , когда почувствовала, хотя и безуспешно, ракету. Плохо.
Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп считает возможным военный конфликт с КНДР , однако предпочитает действовать дипломатическим путем.