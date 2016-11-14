Д.Трамп закликав припинити демонстрації в США
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що необхідно покласти край демонстраціям американців, які почалися в багатьох містах країни, де громадяни вважають нелегітимною його перемогу на виборах. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу CBS, передає УНН.
“Я скажу це прямо в камеру: припиніть це,” — зазначив мільярдер, відповідаючи на прохання ведучої передачі прокоментувати мітинги на території Сполучених Штатів.
При цьому Д.Трамп підкреслив, що він відчуває прикрість у зв’язку з тим, що відбувається.
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“Не бійтеся. Ми повернемо собі нашу країну. Але вже точно не бійтеся,” — додав він, звертаючись до демонстрантів, які, на його думку, бояться обмеження прав меншин.
Нагадаємо, що протестні акції в містах США почалися в середу, на наступний день після президентських виборах. У деяких містах, наприклад, в Лос-Анджелесі і Портленді, мирні демонстрації переросли в заворушення, поліція вжила відповідних заходів.