Д.Трамп призвал прекратить демонстрации в США
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо положить конец демонстрациям американцев, которые начались во многих городах страны, где граждане считают нелегитимным его победу на выборах. Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS, передает УНН.
"Я скажу это прямо в камеру: прекратите это", - отметил миллиардер, отвечая на просьбу ведущей передачи прокомментировать митинги на территории Соединенных Штатов.
При этом Д.Трамп подчеркнул, что он чувствует неприятность в связи с тем, что происходит.
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"Не бойтесь. Мы вернем себе нашу страну. Но уж точно не бойтесь ", - добавил он, обращаясь к демонстрантам, которые, по его мнению, боятся ограничения прав меньшинств.
Напомним, что акции протеста в городах США начались в среду, на следующий день после президентских выборах. В некоторых городах, например, в Лос-Анджелесе и Портленде, мирные демонстрации переросли в беспорядки, полиция приняла соответствующие меры.