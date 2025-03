Д.Трамп висміяв низькі рейтинги телешоу А.Шварценеггера

"Вау, опубліковані рейтинги, і Арнольд Шварценеггер вщент розбитий Дональдом Джоном Трампом, справжньою "машиною рейтингів", - написав Д.Трамп.

Wow, the ratings are in and Arnold Schwarzenegger got "swamped" (or destroyed) by comparison to the ratings machine, DJT. So much for....

"...адже він - зірка кіно. І ми порівнюємо перший сезон з 14-м. А тепер порівняйте його перший сезон з моїм. Але це зовсім не важливо. Адже він підтримував Хілларі і Кейсіка", - додав обраний президент США.

Нагадаємо, 6 січня Конгрес США на засіданні формально затвердив підсумки президентських виборів, на яких переміг республіканець Дональд Трамп.