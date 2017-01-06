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Д.Трамп высмеял низкие рейтинги телешоу А.Шварценеггера

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 января. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп в своем Twitter высмеял Арнольда Шварценеггера за низкие рейтинги его шоу "Ученик знаменитости", передает УНН.

"Вау, опубликованные рейтинги, и Арнольд Шварценеггер разбит Дональдом Джоном Трампом, настоящей" машиной рейтингов ", - написал Д.Трамп.

Wow, the ratings are in and Arnold Schwarzenegger got "swamped" (or destroyed) by comparison to the ratings machine, DJT. So much for ....

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2017

"... Ведь он - звезда кино. И мы сравниваем первый сезон с 14-м. А теперь сравните его первый сезон с моим. Но это совсем не важно. Ведь он поддерживал Хиллари и Кейсика", - добавил избранный президент США.

Напомним, 6 января Конгресс США на заседании формально утвердил итоги президентских выборов, на которых победил республиканец Дональд Трамп.

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