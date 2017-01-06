Д.Трамп высмеял низкие рейтинги телешоу А.Шварценеггера
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп в своем Twitter высмеял Арнольда Шварценеггера за низкие рейтинги его шоу "Ученик знаменитости", передает УНН.
"Вау, опубликованные рейтинги, и Арнольд Шварценеггер разбит Дональдом Джоном Трампом, настоящей" машиной рейтингов ", - написал Д.Трамп.
Wow, the ratings are in and Arnold Schwarzenegger got "swamped" (or destroyed) by comparison to the ratings machine, DJT. So much for ....- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2017
"... Ведь он - звезда кино. И мы сравниваем первый сезон с 14-м. А теперь сравните его первый сезон с моим. Но это совсем не важно. Ведь он поддерживал Хиллари и Кейсика", - добавил избранный президент США.
Напомним, 6 января Конгресс США на заседании формально утвердил итоги президентских выборов, на которых победил республиканец Дональд Трамп.