Д.Трамп розкрив свої найближчі плани
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп дав перше інтерв’ю після минулих виборів, в ході якого розповів про найближчі плани, передає УНН з посиланням на The Wall Street Journal.
Так, Д.Трамп розповів, що після запеклої виборчої кампанії, в ході якої він неодноразово піддавався критиці за “сувору і гнівну” риторику, а також після протестів людей, незадоволених його обранням, він має намір приділяти велику увагу тому, щоб об’єднати країну.
“Я хочу бачити країну, громадяни якої люблять один одного,” — сказав він.
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Також у числі пріоритетів Д.Трамп назвав дерегулювання фінансових інститутів, “щоб банки могли знову почати кредитувати”, а також створення робочих місць та захист кордонів від проникнення нелегальних мігрантів і наркотиків на територію США.
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Д.Трамп заявив, що після бесіди з чинним главою держави Бараком Обамою він переглянув свою позицію по відношенню до програми щодо забезпечення доступними страховками 30 млн громадян США (Obamacare), реалізованої адміністрацією президента.
За словами Д.Трампа, зараз він думає зберегти принаймні два положення цієї програми після того, як його про це попросив Б.Обама в ході їх зустрічі в Білому домі. Мова йде про чинну заборону страховикам відмовляти у своїх послугах з-за стану здоров’я пацієнта та можливості для батьків піклуватися про здоров’я дітей за рахунок власних полісів протягом додаткового часу.
У той же час, на питання, чи не вважає він, що заходив надто далеко в своїх висловлюваннях під час кампанії, Д.Трамп відповів: “Ні. Я виграв”.