Д.Трамп раскрыл свои ближайшие планы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп дал первое интервью после прошлых выборов, в ходе которого рассказал о ближайших планах, передает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.
Д.Трамп рассказал, что после ожесточенной избирательной кампании, в ходе которой он неоднократно подвергался критике за "строгую и гневную" риторику, а также после протестов людей, недовольных его избранием, он намерен уделять большое внимание тому, чтобы объединить страну.
"Я хочу видеть страну, граждане которой любят друг друга", - сказал он.
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Также в числе приоритетов Д.Трамп назвал дерегулирование финансовых институтов, "чтобы банки могли снова начать кредитовать", а также создание рабочих мест и защиту границ от проникновения нелегальных мигрантов и наркотиков на территорию США.
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Д.Трамп заявил, что после беседы с действующим главой государства Бараком Обамой он пересмотрел свою позицию по отношению к программе по обеспечению доступным страховками 30 млн граждан США (Obamacare), реализованной администрацией президента.
По словам Д.ТрампА, сейчас он думает сохранить по крайней мере два положения этой программы после того, как его об этом попросил Б.Обама в ходе их встречи в Белом доме. Речь идет о действующем запрете страховщикам отказывать в своих услугах из--за состояния здоровья пациента и возможности для родителей заботиться о здоровье детей за счет собственных полисов в течение дополнительного времени.
В то же время, на вопрос, не считает ли он, что заходил слишком далеко в своих высказываниях во время кампании, Д.Трамп ответил: "Нет. Я выиграл".